Kosiniak-Kamysz: rozmów o zawieraniu koalicji z PiS nie ma i nie będzie

Nawet się cieszę, że doszło do podpisania nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, ale de facto nic o niej nie wiemy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego był również pytany, czy jego ugrupowanie było namawiane do wejścia do koalicji rządzącej.