"Wygląda to tak, jakby do środy miał Kaczyński Ziobrę upokarzać, a potem z koalicji wyrzucić z hukiem"

W poniedziałek po południu odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w warszawskiej siedzibie partii przy Nowogrodzkiej, dotyczące przyszłości koalicji rządzącej . Kryzys w Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie) ma bezpośredni związek z brakiem porozumienia między koalicjantami co do stanowiska w sprawie ustawy o ochronie zwierząt oraz projektu ustawy o tak zwanej bezkarności urzędników. Największe napięcia pojawiają się na linii PiS-Solidarna Polska. Pojawia się także coraz więcej doniesień o możliwej dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, lidera Solidarnej Polski.

Soboń: jeśli będą wybory, jesteśmy przygotowani

"Te decyzje nie są jeszcze publicznie ogłoszone"

Zdaniem Sobonia, słowa rzeczniczki PiS są "jednoznaczne w tym sensie, że są decyzje, które podjęło kierownictwo polityczne". - W tym sensie są niejednoznaczne, że ustami pani rzecznik zapowiedzieliśmy, że o tym, jakie to są decyzje, powiemy w stosownym czasie, w najbliższym czasie - ocenił. - Krótko mówiąc, te decyzje nie są jeszcze publicznie ogłoszone, więc to, co tutaj będziemy za chwile - jak sądzę - uprawiali, to czyste spekulacje - dodał wiceminister.