Rzecznik prezydenta: Andrzej Duda włączy się w sytuacji patowej. Takiej jeszcze nie ma

Dopiero wtedy, gdy w rozmowach między koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy dojdzie do sytuacji patowej, prezydent Andrzej Duda włączy się do nich jako pośrednik - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pytany o możliwość zaangażowania się prezydenta w rozwiązanie sporu w koalicji rządowej. - Takiej sytuacji jeszcze nie ma - dodał.

- Myślę, że na dzisiaj jest taki etap, że te rozmowy jeszcze mogą wrócić na agendę i jestem przekonany, że do takich rozmów jeszcze dojdzie, więc myślę, że trzeba do tego podchodzić na spokojnie - powiedział prezydencki rzecznik i minister. - Natomiast gdyby doszło do sytuacji patowej, bardzo trudnej, to myślę, że taka jest rola prezydenta w polskiej konstytucji, że wtedy by się rzeczywiście musiał w takie rozmowy włączyć - odpowiedział, zastrzegając, że jeszcze nie ma takiej sytuacji.