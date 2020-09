Nowacka o kryzysie w koalicji: będziemy świadkami brzydkiego, brutalnego spektaklu

Patrząc na to, jak zachowują się dzisiaj politycy Solidarnej Polski, PiS i Porozumienia, jestem prawie pewna, że żadnych przedterminowych wyborów nie będzie. Będziemy świadkami brzydkiego, brutalnego spektaklu, łamania kręgosłupów - mówiła w "Tak jest" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Poseł Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski przekonywał, że "idea Zjednoczonej Prawicy sprawdziła się". - Być może dużo słów pada, mamy różnice, ale musimy usiąść do stołu - stwierdził.

Ozdoba: być może dużo słów pada, ale musimy usiąść do stołu

- Bardzo dziękujemy, że ten projekt się nie pojawił, ponieważ on budził nasz sprzeciw - powiedział Ozdoba, nawiązując do faktu, że już w czasie posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek poinformowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad.

Polityk Solidarnej Polski odniósł się również do słów wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który w piątek po południu powiedział, że "trudno nie zauważyć, że politycy Solidarnej Polski ustawili się w jednym rzędzie z tymi, którzy atakowali PiS i dobrą zmianę do teraz". Ozdoba przyznał, że "dzisiaj jest dużo emocji". - Idea Zjednoczonej Prawicy sprawdziła się, dlatego musimy w otwarty sposób powiedzieć, że być może dużo słów pada, mamy różnice, ale musimy usiąść do stołu i rozmawiać o tym, co jest najistotniejsze, czyli o realizacji zobowiązań, które podjęliśmy w 2015-2019 (roku), nawet w zakresie reformowania wymiaru sprawiedliwości - ocenił.