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Kilka zawiadomień już w prokuraturze. Dotyczą "różnych osób ze sceny politycznej"

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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym(1.11)
Czarzasty: składam zawiadomienie do prokuratury na Ziemkiewicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Prokuratura otrzymała kilka zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanych z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Są w nich wskazywani zarówno prezydent, jak i sędziowie TK, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a także dowódca policji zabezpieczającej teren TK. Zostały złożone przez polityków i osoby prywatne.

W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie czytamy, że w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego do godziny 15 w poniedziałek wpłynęły zawiadomienia między innymi od klubu PiS i posła Dariusza Mateckiego.

Takie zawiadomienia wpłynęły do prokuratury w związku z TK

Klub parlamentarny PiS złożył zawiadomienie podejrzenia popełnienia przestępstwa "zamachu na konstytucyjny organ", jakim jest Trybunał Konstytucyjny, przez sędziów Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka.

Jak poinformował wcześniej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zwrócili się oni do śledczych o zabezpieczenie wszystkich materiałów w sprawie, w tym nagrań wideo i dokumentacji. Dodał, że celem ma być między innymi ustalenie, kto koordynował działania związane z wejściem na teren Trybunału.

Niewymieniony z nazwiska radny sejmiku województwa podkarpackiego złożył zawiadomienie na prezydenta, w związku z siłowym wtargnięciem do siedziby TK, naruszeniem nietykalności cielesnej sędziów i bezprawnym zajęciem pomieszczeń. Ta sama osoba złożyła zawiadomienie na pierwszego prezesa SN w związku z przekroczeniem uprawnień.

Poseł PiS Dariusz Matecki złożył swoje zawiadomienie w sprawie napaści na prezydenta przy wejściu do budynku TK. O tym samym zawiadomiła inna, prywatna osoba, która również podejrzewa dokonanie zamachu na Trybunał.

Inna osoba prywatna domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjanta - dowódcy kierującego zabezpieczeniem budynku i osób bezpośrednio odpowiedzialnych, za nieudostępnienie prezydentowi bezpiecznego wejścia.

Z kolei jak dowiedział się Patryk Michalski - autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ - sędzia TK Magdalena Bentkowska zawiadomiła Prokuraturę Krajową w sprawie popełnienia przez nieznane osoby przestępstwa polegającego na celowym zniszczeniu bramy wjazdowej do Trybunału.

Zapowiedzi kolejnych zawiadomień

Kancelaria prezydenta "podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury" wobec Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza - zapowiedział w niedzielę rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Mają one dotyczyć między innymi naruszenia nietykalności prezydenta Karola Nawrockiego.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki wchodził do budynku TK. Na nagraniach widać, jak przepycha się obok stojącej w drzwiach sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W niedzielnych "Faktach po Faktach" TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska została zapytana o to, czy ona złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

- Ja mam teraz tak dużo zadań do wykonania, że to jest ostatnia rzecz, która mi spędza sen z powiek, żeby składać to zawiadomienie. Być może je złożę, ale nie wiem, czy jest czas - odpowiedziała.

Nagrania z siłowego wejścia prezydenta do siedziby TK opublikował w serwisie X sędzia TK Maciej Berek.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że składa zawiadomienie w sprawie publicysty Rafała Ziemkiewicza, który zamieścił komentarz pod wpisem Berka o treści "będziesz wisiał".

Kryzys w TK. Prezes Bogdan Święczkowski zawieszony

Do ostatniego kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na jego stronach przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami Trybunału ogłosiła się sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana do składu przez Sejm obecnej kadencji.

W reakcji na tę decyzję przed gmachem TK zebrali się manifestanci, wśród nich między innymi czołowi politycy opozycji, głównie Prawa i Sprawiedliwości.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego siłowe wejście do budynku, a także jak mówi do sędziów: "nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyWaldemar ŻurekProkuraturaMaciej BerekAnna Korwin-PiotrowskaWłodzimierz CzarzastyKarol NawrockiRafał LeśkiewiczMariusz BłaszczakPrawo i Sprawiedliwość
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