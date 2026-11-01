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Sędzia: to, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym, było postawione na głowie

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Policja przed gmachem TK
Wróbel-Zumbrzycka: to, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym, było postawione na głowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Trybunał Konstytucyjny był doprowadzony do takiego stanu, że w zeszłym miesiącu nie wydał żadnego rozstrzygnięcia - zauważyła w TVN24 sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka. Przypomniała, że "jest około tysiąca spraw, które w Trybunale czekają na rozpoznanie". Jej zdaniem to, co działo się w TK do tej pory, było "postawione na głowie".

Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, sędzia, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", mówiła w TVN24, że konstytucja "jest dla nas takim poradnikiem, który zawiera procedury dotyczące tego, jak funkcjonować ma państwo".

- I to właśnie w tej konstytucji, zanim zacznie się mówić o sądach i trybunałach, mówi się najpierw o naszych prawach i wolnościach obywatelskich - wskazała.

Sędzia: to było postawione na głowie

- Trybunał Konstytucyjny jest po to, że jeśli mamy takie przekonanie, że wydarzyło się coś, co powoduje, że nasze prawa konstytucyjne właśnie zostały zagrożone, to my możemy się do tego trybunału zwrócić - tłumaczyła sędzia.

Wróbel-Zumbrzycka powiedziała, że z dostępnych informacji wynika, iż "jest około tysiąca spraw, które w Trybunale czekają na rozpoznanie". - Mamy takie informacje, że w referacie poszczególnych sędziów jest 48 na przykład spraw, które przekraczają okres pięciu lat oczekiwania na to, żeby coś się w tej sprawie wydarzyło - mówiła dalej.

Sędzia pytana była, dlaczego sprawy w TK zalegają od lat. - Dlatego że do tej pory to, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym, było - można powiedzieć - postawione na głowie - odparła,

- Kiedy słyszymy dzisiaj, że ktoś broni Trybunału i że ktoś ma dokonywać rzekomego zamachu na pracę sędziów Trybunału, to trzeba podkreślić to, że w zeszłym miesiącu Trybunał Konstytucyjny przez te osoby, które do tej pory tam pracowały, był doprowadzony do takiego stanu, że w zeszłym miesiącu nie zostało wydane żadne rozstrzygnięcie - powiedziała.

Sędzia o nagraniu z Trybunału: co się dzieje z naszymi obyczajami?

Sędzia pytana była też o jedno z nagrań z siedziby TK opublikowanych przez sędziego Macieja Berka. Widać na nim między innymi, jak Paweł Bogdan, urzędnik z kancelarii prezydenta pracujący w Biurze Wydarzeń, pyta sędzię Annę Korwin-Piotrowską, czy ta "czytała konstytucję kiedykolwiek w życiu, chociaż raz".

- Nie chodzi o to jakie my mamy kompetencje, tylko chodzi o to, w jaki sposób odbywa się w ogóle debata - no, trudno mówić, że to jest debata publiczna - ale co się dzieje (...) z obyczajami naszymi, że ludzie, którzy są przedstawicielami jakichś instytucji społecznych, organów państwowych, mogą mówić w ten sposób do sędziego - komentowała.

- Na sali sądowej oczywiście dzieją się różne rzeczy, takie, że ludzie mają ogromne emocje i my też bierzemy na to poprawkę. Ale jakby ten spadek autorytetu sędziów jest widać właściwie od poziomu sądu rejonowego, aż - okazuje się teraz - po ten najważniejszy sąd konstytucyjny w Polsce, jakim jest Trybunał - mówiła Wróbel-Zumbrzycka.

Sędzia o nagraniu z Trybunału: co się dzieje z naszymi obyczajami?
Źródło: TVN24

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że przejęła kierowanie TK. 

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm. 

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Wieczorem orędzie wygłosił natomiast premier Donald Tusk, który ocenił między innymi, że "atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego", a "państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości".

OGLĄDAJ: Orędzie Donalda Tuska. "W pewnych sprawach nie może być kompromisu"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnysędziowieKonstytucja RP
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