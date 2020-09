"To nie jest kwestia ultimatum". Ziobro usłyszał propozycję, PiS czeka na odpowiedź

"Kwestia najbliższych godzin"

- To nie jest kwestia ultimatum. Odbyła się rozmowa, podczas której były omówione warunki i w tej chwili oczekujemy odpowiedzi. Myślę, że to jest kwestia najbliższych godzin, kiedy taką odpowiedź otrzymamy - dodała rzeczniczka PiS. Wyraziła nadzieję na "pozytywną odpowiedź" Solidarnej Polski, co - jak dodała - doprowadziłoby do "przetrwania" Zjednoczonej Prawicy.