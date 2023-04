Kryzys w polskim rolnictwie. "PiS doskonale rozwiązuje problemy, które sam stworzył"

- W ministerstwie rolnictwa nie ma narzędzi do rozwiązywania wszystkich problemów "od tak". Bo Ministerstwo Obrony Narodowej może dokupić trochę czołgów, doszkolić trochę żołnierzy i troszeczkę idzie to do przodu - mówił. Przyznał przy tym, że "troszeczkę spłaszcza" sprawę. - Do nas najczęściej są pretensje, do ministerstwa rolnictwa, o niskie ceny płodów rolnych. Nie mamy na to żadnego wpływu, to najczęściej dyktuje giełda i różne inne czynniki rynkowe - kontynuował.