FAKTY PO FAKTACH Sikorski: gdyby Nawrocki mnie zapytał, doradziłbym coś innego Justyna Sochacka |

Sikorski: gdyby Nawrocki mnie zapytał, doradziłbym coś innego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Radosław Sikorski komentował kryzys w relacjach polsko-ukraińskich po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA". W związku z tym 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Następnego dnia Zełenski odesłał swoje odznaczenie.

Sikorski: Nawrocki pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem Ukrainy

Szef MSZ ocenił w "Faktach po Faktach", że kiedy Zełenski dostał "wniosek żołnierzy, (..) to powinna być refleksja, że okej, UPA walczyło z Sowietami, ale mordowało też Polaków". - Więc może znajdźmy i podpowiedzmy żołnierzom lepszą nazwę. Na przykład wziąć konkretnego bohatera, który walczył z okupacją sowiecką - dodał.

Z kolei, jak kontynuował, "nasza odpowiedź też była nieadekwatna, bo upokorzyła osobiście prezydenta Ukrainy".

- Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał, ja bym doradził coś innego - powiedział Sikorski. - Ekwiwalentem byłoby na przykład nazwanie lotniska w Jasionce lotniskiem ofiar UPA i wtedy byłoby kwita - wskazał.

Według szefa polskiej dyplomacji "prezydent Nawrocki w zasadzie pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem ważnego kraju, prowadzącego wojnę, Ukrainy".

Mówił też, że chciałby zobaczyć, "jakich argumentów strona ukraińska użyje, aby prezydenta Polski przekonać do ratyfikacji traktatu akcesyjnego" do Unii Europejskiej. - Bo negocjacje to raz, a na koniec jest traktat, który w kilku państwach wymaga wręcz referendum, a u nas podpisu głowy państwa - zaznaczył.

Skorski został zapytany, czy decyzja Nawrockiego podjęta dzień po rozmowie premiera Donalda Tuska z prezydentem Zełenskim i kilka dni przed Konferencją na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to była próba zaszkodzenia rządowi i wręcz sabotażu tej konferencji. - Rzeczywiście albo złośliwość, albo bezmyślność, ale sama konferencja okazała się sukcesem - ocenił.

Sikorski: odebranie, czy oddanie orderu jest formą obelgi

Sikorski oświadczył w "Faktach po Fatach", że on sam nie zamierza oddawać orderu. - W kulturze europejskiej ordery odbiera się za popełnienie przestępstw. A tutaj była różnica zdań w bardzo ważnych sprawach historycznych - powiedział. Ocenił, że "odebranie, czy oddanie orderu jest formą obelgi".

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