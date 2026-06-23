Polska Rzecznik prezydenta: To był dobry moment. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności Justyna Sochacka |

Rzecznik prezydenta: to był dobry moment. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Zełenski odesłał Nawrockiemu order.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy i zapytał rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, czy Nawrocki nie mógł poczekać z decyzją w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu.

- Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment. (…) Uważam, że to był dobry moment - powiedział Leśkiewicz.

Jak mówił, "równo trzy tygodnie po decyzji prezydenta Zełenskiego, w obliczu iluś tam prób nawiązania kontaktu ze strony ukraińskiej i zakończenia tych prób kontaktu, wobec braku reakcji ze strony pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pan prezydent podjął decyzję, którą zapowiedział trzy tygodnie wcześniej".

Zapytany, czy podjął decyzję ze świadomością, że może zniweczyć szczyt, Leśkiewicz odparł, że "to nie ma żadnego wpływu". - Pomoc Ukrainie jest czymś innym niż kwestie historyczne - przekonywał.

- Zastosowaliśmy zasadę wzajemności - mówił. - Skoro pan prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA, pan prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego i na tym kończymy tę sprawę - stwierdził.

Leśkiewicz: Ukraińcy wycofali się z obu propozycji

Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla programu "TSN" ukraińskiej stacji telewizyjnej 1+1 oświadczył, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Przekazał, że proponował Nawrockiemu spotkanie.

- Rzeczywiście była oferta ze strony Ukraińców, aby przeprowadzić rozmowę najpierw telefoniczną, a potem doprowadzić do spotkania obu prezydentów. Ale to Ukraińcy wycofali się z obu propozycji - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Leśkiewicz.

Dopytywany, czy Ukraińcy wycofali się i powiedzieli, że takiej rozmowy nie będzie, bo jej nie potrzebują, odparł: - Nie kontynuowali w ogóle rozmowy z przedstawicielami kancelarii prezydenta.

- Najpierw pojawiła się oferta: dobrze, doprowadźmy do rozmowy telefonicznej obu prezydentów i zakończyła się komunikacja ze strony ukraińskiej, kiedy pan prezydent powiedział: tak, jestem otwarty na rozmowę z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Potem Ukraińcy zaproponowali bezpośrednie spotkanie. Ustalono nawet datę, godzinę w Warszawie i Ukraińcy zakończyli komunikację - opisywał.

Dopytywany, kiedy i gdzie to spotkanie miało się odbyć, Leśkiewicz powiedział, że "w Warszawie kilka dni temu".

- Pan prezydent Zełenski miał przyjechać do Warszawy, spotkać się z panem prezydentem Karolem Nawrockim, no bo to pan prezydent Zełenski wywołał kryzys, nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Miało dojść do tego spotkania. Nie doszło, bo strona ukraińska zakończyła uzgodnienia dotyczące organizacji spotkania - mówił.

Nawrocki postawił warunki spotkania z Zełenskim?

- A może było tak, że prezydent Nawrocki postawił jakieś warunki tego spotkania? - zapytał Konrad Piasecki. - Nie, nie postawił żadnych warunków tego spotkania. Chciał się spotkać z prezydentem Zełenskim - powiedział rzecznik prezydenta.

- Oczywistym jest, że rozmowa miała dotyczyć nadania imienia zbrodniczej organizacji UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej. Nasze stanowisko od początku było jasne i to pan prezydent jasno wyraził tuż po decyzji prezydenta Zełenskiego, że nie godzi się na to, by jedna z jednostek armii ukraińskiej nosiła imię UPA. Miało dojść do spotkania. Pan prezydent Zełenski miał o tym porozmawiać z panem prezydentem Nawrockim. Najpierw telefonicznie, potem osobiście. W obu tych przypadkach Ukraińcy wycofali się z formuły organizacji spotkania, czy rozmowy telefonicznej - powtarzał.

- Czy nie było tak, że prezydent powiedział: okej, spotkajmy się, ale pod warunkiem, że pan zmieni tę nazwę - dopytywał Piasecki. - Przede wszystkim miało dojść do tego spotkania - odpowiedział Leśkiewicz.

Prowadzący program dociekał, czy było to spotkanie bezwarunkowe, czy warunkowe. - Było zaplanowane spotkanie, żeby porozmawiać o tym. Pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie mówił, że nie godzi się na to, by jednostka armii ukraińskiej nosiła imię UPA. I to jest oczywista sprawa - mówił rzecznik prezydenta.

- Są takie spotkania, przed którymi politycy, dyplomaci, ale również ludzie mówią: dobrze, spotkajmy się pod warunkiem, że przed tym spotkaniem zrobisz to i to - zauważył Piasecki. - Nie - wtrącił Leśkiewicz. - Nie było takiego warunku? - kontynuował Piasecki.

- Najpierw chcieliśmy uzyskać informacje. Chcieliśmy uzyskać przede wszystkim jakieś wyjaśnienia ze strony władz Ukrainy, ale pan prezydent przecież to powiedział publicznie także dziennikarzom, że nie godzi się na to, żeby ta jednostka nosiła imię UPA - powtórzył po raz kolejny rzecznik prezydenta.

Gdy Piasecki po raz kolejny pytał o kwestię warunku, Leśkiewicz odparł: - Szuka pan dziury w całym, panie redaktorze.

- Przecież prezydent to powiedział publicznie, więc tu nie było żadnego drugiego dna. Prezydent powiedział publicznie, że nie godzi się na to, by jedna z jednostek armii ukraińskiej nosiła imię UPA. Koniec, kropka. Tyle - próbował uciąć.

Dopytywany, czy prezydent Nawrocki był gotów usiąść do tej rozmowy w momencie, w którym ta jednostka wciąż nosi to imię, Leśkiewicz powiedział, że "chciał porozmawiać o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ale oczywiście nigdy się nie zgodziłby na to, żeby jakby przejść do porządku dziennego nad pozostawieniem nazwy tej jednostki wojskowej". - To jest sprawa oczywista. Dla mnie, dla wszystkich Polaków - stwierdził.

- To prezydent Wołodymyr Zełenski wywołał kryzys. To prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wyjaśnić powody swojej decyzji i zrobić wszystko, by tę decyzję zmienić - ocenił.

- Nasze oczekiwanie było, jest i będzie jedno. Nie może być tak, że jednostki ukraińskiej armii noszą imię zbrodniarzy UPA - podkreślił.

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