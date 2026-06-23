Polska Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Apel mediów Oprac. Kuba Koprzywa |

Jacek Siewiera o relacjach polsko-ukraińskich po odebraniu orderu Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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"Kryzys, w jakim w ostatnim czasie znalazły się relacje polsko-ukraińskie, poważnie nas niepokoi" - wskazują autorzy. Stąd wspólny apel, publikowany i podpisywany przez polskie i ukraińskie media.

W treści przypomniano, że "Ukraina już dwanaście lat stawia czoło zbrodniczej agresji Putina, od prawie pięciu lat ma ona charakter pełnoskalowej wojny". Autorzy wskazują, że Ukraina "broni Polskę i Europę przed imperializmem rosyjskim", a obrona "ma swój dramatyczny koszt".

"Setki tysięcy Ukrainek i Ukraińców zginęło bądź zostało rannych, miliony musiały uciekać z domów, duża część kraju jest okupowana, na miasta i wsie codziennie spadają bomby" - czytamy.

W apelu przypomniano, że Polska "od pierwszych godzin rosyjskiej inwazji" wraz z sojusznikami pomaga Ukrainie - przekazuje sprzęt wojskowy, pieniądze, pomoc humanitarną i przyjmuje uchodźców. "Skala polskiej solidarności z Ukrainą w 2022 r. zadziwiła świat" - piszą autorzy.

Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Media o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich

"Niestety, obecne napięcia wpływają też negatywnie na postawy wobec Ukrainek i Ukraińców, którzy stali się tak ważną częścią polskiego społeczeństwa, oraz na postrzeganie Polaków przez Ukraińców. To dodatkowe wyzwanie dla polityków, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli obu naszych krajów" - zwracają uwagę.

Autorzy piszą, że mają świadomość "tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów". Wskazano jednak, że wspólnym zadaniem jest dziś "powstrzymanie putinowskiej Rosji", a czas na rozmowy o przeszłości "przyjdzie wtedy, gdy Ukraina - przy wsparciu sojuszników - pokona agresora".

W apelu czytamy, że Rosja, siejąc dezinformację, "próbuje wbijać klin między Polaków i Ukraińców", a obecny kryzys - zdaniem autorów - jej to ułatwia.

Polskie i ukraińskie media podpisują się pod wspólnym apelem

"To godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjścia z kryzysu. Nasze społeczeństwa nie powinny zaś ulegać manipulacji i nadal się wspierać. W imię wspólnej przyszłości, w której Polska i Ukraina mogą razem odegrać kluczową rolę w Unii Europejskiej" - czytamy.

Przytoczono też wspólne oświadczenie byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy i byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego z 2013 roku, kiedy to obchodzona była 70. rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu. "Prosimy naszych rodaków, aby zrobili wszystko, aby uczczenie pamięci ofiar dawnych konfliktów nie stało się narzędziem do zaognienia stosunków i zmarnotrawienia dotychczasowych zdobyczy procesu pojednania między naszymi narodami" - cytują autorzy.

"Dziś ten obowiązek spoczywa na nas wszystkich" - podsumowano.

Pod apelem podpisał się szereg polskich mediów - między innymi redakcje "Gazety Wyborczej", "Newsweek" Polska, OKO.Press, Onet.pl czy "Polityki". Ze strony ukraińskiej są to między innymi redakcje Ukraińskiej Prawdy, Press Club Ukrainie czy Slawa TV. Apel opublikuje też "Kyiv Independent".

Kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wzmógł się w związku z dyskusją o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W piątek Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy. Była to odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Prezydent Ukrainy odesłał order Nawrockiemu.

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