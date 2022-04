Zamiast z Warszawy wylot z Poznania lub Łodzi? Przedstawiciele lotnisk deklarują gotowość

We wtorek odbywa się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Czasu na porozumienie jest coraz mniej, bo z końcem kwietnia poza PAŻP-em ma się znaleźć kolejnych 136 kontrolerów. Wcześniej, czyli 31 marca, odeszło ich 44. To oznacza, że z 216 kontrolerów obszaru i zbliżania w warszawskim porcie mogło zostać zaledwie 36, czyli co szósty. Zagrożone są dwie trzecie połączeń lotniczych. Największe lotnisko w Polsce - Lotnisko Chopina w Warszawie - od początku maja będzie pracować w ograniczonym zakresie. Według przepisów, które mają wejść w życie 1 maja, lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały od godz. 9.30 do 17.00.