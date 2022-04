Kuchciński o sytuacji na polskim niebie: nie histeryzujmy

Dwie trzecie majowych lotów z i do lotnisk w Warszawie i Modlinie jest zagrożonych w związku z kryzysem w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Oceniając sytuację na polskim niebie, były marszałek Sejmu i poseł PiS Marek Kuchciński zaapelował, by poczekać "spokojnie i bez nerwów" na rozwój sytuacji. - Nie histeryzujmy - dodał.

We wtorek odbywa się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Czasu na porozumienie jest coraz mniej, bo z końcem kwietnia poza PAŻP-em ma się znaleźć kolejnych 136 kontrolerów. Największe lotnisko w Polsce - Lotnisko Chopina w Warszawie - od początku maja będzie pracować w ograniczonym zakresie. Według przepisów, które mają wejść w życie 1 maja, lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały od godz. 9.30 do 17.00.

Kuchciński: nie histeryzujmy

O sytuację na polskim niebie i o to, jak mogło do niej dojść, pytany był we wtorek były marszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kuchciński. - To nie do mnie pytanie - odparł krótko.