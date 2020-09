Polityczna armia Ziobry. "Nie tylko ogromna władza nad prokuraturą czy sądami"

Już w piątek było jasne, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie jest sam, bo stoją za nim ludzie Solidarnej Polski, której jest szefem. - Gdyby ktoś chciał doprowadzić do dymisji Zbigniewa Ziobro, to zrobiłby wielki prezent Platformie Obywatelskiej - przekonywał Michał Wójcik z ministerstwa sprawiedliwości i Solidarnej Polski.

Obok innych ludzi prym wiodą Sebastian Kaleta i Jan Kanthak z ministerstwa sprawiedliwości, Janusz Kowalski, który jest człowiekiem Ziobry w ministerstwie aktywów państwowych i Jacek Ozdoba - to człowiek Solidarnej Polski w ministerstwie klimatu. Innym członkiem Solidarnej Polski jest eurodeputowany Patryk Jaki, który kilka miesięcy temu nie wahał się nawet podważać pozycji premiera Mateusza Morawieckiego.

W tych wyborach koalicjanci PiS-u wygrali więcej mandatów niż w 2015 roku. Dlatego politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina mogą liczyć na więcej w przyszłym rządzie. Oby się jednak nie przeliczyli. Z jednej strony jest bowiem Patryk Jaki, czyli człowiek Zbigniewa Ziobry, który mówi o potrzebie rozmowy w sprawie zmiany na urzędzie premiera, a z drugiej strony Adam Lipiński, wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, który ostrzega, że to wywołałoby kryzys w łonie Zjednoczonej Prawicy.

Wpływy w nowej KRS, prokuraturze i sądach

- Jeśli zastanawiamy się, jaką władzę ma dziś Zbigniew Ziobro, to nie jest tylko ta ogromna władza nad prokuraturą czy sądami, którą dostał od Jarosława Kaczyńskiego. To jest także Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie są związani z nim ludzie, na przykład Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes sądu okręgowego w Krakowie, to także Bogdan Święczkowski, który jest prokuratorem krajowym, a ludzie z nimi powiązani są szefami jednostek w prokuraturach w całym kraju - mówi Dariusz Kubik z "Czarno na białym" TVN24 analizujący wpływy ludzi Ziobry w instytucjach i spółkach państwowych.