Kryzys w koalicji. Terlecki: rekonstrukcja rządu możliwa bez uzgodnień, w razie potrzeby idziemy na wybory sami

Jeżeli nasi koalicjanci poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, będzie można wrócić do negocjacji w sprawie rekonstrukcji. Teraz są one zawieszone - powiedział w Sejmie szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Wobec Solidarnej Polski i Porozumienia użył sformułowania "dotychczasowi koalicjanci". Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał w czasie czwartkowego spotkania klubu powiedzieć, że "ogon nie będzie merdał psem".

Po godzinie 16.30 w Sejmie odbyło się spotkanie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie byli tam obecni koalicjanci, czyli politycy Solidarnej Polski i Porozumienia. Po spotkaniu rzeczniczka partii Anita Czerwińska przekazała, że dotyczyło ono dyscypliny partyjnej w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, zaproponowanej przez PiS.

Dzień wcześniej część klubu Prawa i Sprawiedliwości, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski, zagłosowała za odrzuceniem projektu w sprawie ochrony zwierząt.

Rozmowy zawieszone

Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się także do "sytuacji negocjacji z koalicjantami", "stwierdzając, że w tej sytuacji negocjacje nie mają sensu", skoro "dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub".

- Negocjacje w Zjednoczonej Prawicy rokowały pewne nadzieje, ale w tej chwili zostały zawieszone w związku z tą sytuacją, jaką mamy w Sejmie. Jeżeli nasi koalicjanci poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, to będzie można do nich wrócić - powiedział.

Szef klubu PiS dopytany, których negocjacji dotyczy to zdanie odparł, że "wszelkich". - Wszelkich negocjacji, które prowadzimy mozolnie od paru tygodni - tłumaczył. Zapytany, czy oznacza to, że tym samym odwlecze się rekonstrukcja rządu odpowiedział: "niekoniecznie". - Jeżeli sytuacja do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami - oświadczył.

Terlecki pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na rząd mniejszościowy odparł, że "to jest niemożliwe". - Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami - dodał.

Ryszard Terlecki i Anita Czerwińska PAP/Wojciech Olkuśnik

Gowin: wybory niepotrzebne teraz Polsce

Rzecznik Porozumienia, posłanka Magdalena Sroka, poinformowała, że partia przyjmuje do wiadomości stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, jednak zaznaczyła, że członkowie Porozumienia uzależniają głosowanie nad ustawą o ochronie zwierząt od wprowadzenia ich poprawek.

Sroka podkreśliła, że ugrupowanie nie zgodzi się na projekt ustawy w obecnej formie. Dodała, że w razie braku przyjęcia poprawek Porozumienia, ugrupowanie zagłosuje przeciw.

Sam Jarosław Gowin przyznał, że nie sądzi, aby przyśpieszone wybory "to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne". - My zachowujemy w tej sprawie spokój - dodał. - Jesteśmy przeciw zakazowi uboju rytualnego - dodał, odnosząc się do jednego z założeń ustawy o ochronie zwierząt.

Pytany, jak traktuje słowa Ryszarda Terleckiego pod adresem koalicjantów PiS, odpowiedział, że nie będzie ich komentował.

Gowin: nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne TVN24

Solidarna Polska sprzeciwia się ustawie covidowej

Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w czwartek po południu oświadczył, że jego ugrupowanie nie poprze noweli tak zwanej ustawy covidowej, określanej także "ustawą o bezkarności urzędników". Projekt przewiduje, że "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym".

Solidarna Polska przeciwko ustawie o "bezkarności urzędników". Ziobro: nie zagłosujemy za tym projektem w tym kształcie TVN24

