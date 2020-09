"Jakakolwiek próba odwołania Ziobry z rządu oznacza wybory". Politycy Solidarnej Polski o kryzysie w koalicji

Gdyby ktoś próbował dzisiaj doprowadzić do dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, to zrobiły prezent Platformie Obywatelskiej - powiedział w Sejmie wiceminister w tym resorcie Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski. Inny polityk tej partii, wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, ocenił, że jakakolwiek próba odwołania Ziobry z rządu oznacza wybory.

Wójcik: dymisja Zbigniewa Ziobry to prezent dla PO

Wiceprezes Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że jego ugrupowanie ma prawo mieć swoje uwagi do ustawy, która ich zdaniem uderza w polską wieś i rolników. Odnosił się także do roli Solidarnej Polski w koalicji rządowej - Zjednoczonej Prawicy.

- Przez pięć lat byliśmy lojalnym partnerem, przez pięć lat uczestniczyliśmy w tysiącach głosowań i zawsze lojalnie głosowaliśmy. Przez pięć lat udało się zmienić Polskę. Przygotowaliśmy wiele reform i przeprowadziliśmy je - reformy społeczne, ale także w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a symbolem tych zmian jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gdyby ktoś dzisiaj próbował doprowadzić do dymisji Zbigniewa Ziobry, to zrobiłby wielki prezent dla PO - oni tylko zacierają ręce i tylko czekają na taki gest, który doprowadzi do tego, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kierował Ministerstwem Sprawiedliwości i polską prokuraturą - ocenił.