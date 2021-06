"Nasi najmłodsi podopieczni z depresją mają sześć lat. To przerażające, że tak małe dzieci chorują"

"To przerażające, że tak małe dzieci chorują"

Dla dzieci takich środowiskowych doraźnych ośrodków jest ponad 280 - czyli dziewięć razy więcej niż dla dorosłych, ale jak się okazuje, to i tak za mało. Po zaledwie trzech tygodniach programu bezpłatnej zdalnej pomocy psychiatrycznej Fundacja Twarze Depresji zdiagnozowała chorobę u ponad stu dzieci. - Nasi najmłodsi podopieczni z depresją mają sześć lat. Jest to przerażające, że tak małe dzieci chorują - podkreśla prezes fundacji Anna Morawska-Borowiec.

Bezpłatną pomocą psychiatry online fundacja ratuje system i dociera nie tylko do tych, którzy nie mogą czekać tygodniami na wizytę, ale także do tych, których na prywatną pomoc nie stać. Anna Morawska-Borowiec wyjaśnia, że fundacja chce "dać szansę tym, którzy z powodów ekonomicznych nie są w stanie dojechać 200 kilometrów do najbliższego specjalisty”. - Szczególnie to jest ważne dla wielodzietnych rodzin na wsi w małych miejscowościach – dodaje.