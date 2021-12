Zatrzymanie Janiny Ochojskiej, która chciała wjechać do Białowieży. Komentarz Straży Granicznej

Europosłanka Janina Ochojska chciała wjechać do objętej zakazem wjazdu Białowieży, ale nie została wpuszczona przez policję. Do sprawy odniosła się Straż Graniczna, której zdaniem "osoby towarzyszące europosłance utrudniały funkcjonariuszom wykonywanie obowiązków". Ochojska również skomentowała to zdarzenie.

Od środy obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA wydane na podstawie znowelizowanej wcześniej ustawy o granicy. Mówi o tym, że "wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.". Obszar ten "obejmuje obręby ewidencyjne, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia". Są to 183 miejscowości - dokładnie tyle, ile jeszcze do północy było objętych stanem wyjątkowym.