Wiceszef MON o "niebezpiecznych przypadkach" na Bugu. Straż Graniczna w regionie: na granicy z Białorusią spokój

Wiceszef MON odniósł się we wtorek rano do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. - To kolejna noc, kiedy mieliśmy do czynienia z kolejnymi atakami i próbami przekroczenia granicy (przez migrantów – red.). My tych prób odnotowujemy w ciągu doby od kilkunastu do kilkudziesięciu - mówił w Radiu Zet.