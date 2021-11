W powiatach przy granicy z Białorusią będzie możliwa nauka zdalna. Rozporządzenie ministerstwa edukacji

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował w środę rano o podpisaniu tego rozporządzenia. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z adnotacją, że został on skierowany do podpisu ministra, a następnie skierowany do ogłoszenia.

Rozporządzenie MEiN obejmie dziewięć powiatów

Czarnek: rodzice mogą mieć poczucie zagrożenia

- Proszę się wczuć w sytuację rodziców, których szkoły są oddalone kilometr, dwa czy pięć od tych wydarzeń, które mają tam miejsce. Mogą mieć poczucie zagrożenia, chociażby obserwując to, co jest w telewizji. I dlatego dajemy możliwość, a nie oblig. Jeśli rodzice będą wnioskowali do dyrektora, to dyrektor będzie mógł w tych nadzwyczajnych sytuacjach podjąć taką decyzję - mówił Czarnek.