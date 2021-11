Sytuacja na granicy z Białorusią. Dyskusja w Parlamencie Europejskim

- Powtórzę apel do Rosji w imieniu Unii Europejskiej o użycie swoich wpływów na Białorusi - bliskich związków między Białorusią a Rosją w tak licznych sferach - by wpłynąć na Łukaszenkę i skłonić go do zaprzestania tych bezprawnych, nielegalnych i nieludzkich działań - zaapelował w środę na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych Peter Stano.