Zakończył się sztab kryzysowy u premiera. Jego uczestnicy udali się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

W związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godzinie 13 rozpoczęło się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Przed godziną 14.30 jego uczestnicy udali się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Rzecznik rządu Piotr Mueller przed rozpoczęciem posiedzenia mówił dziennikarzom, że "mamy do czynienia z kolejnym elementem nacechowanym wojną hybrydową". We wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki napisał, że granica państwa polskiego "jest świętością".

Przy granicy polsko-białoruskiej "rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" - przekazał w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Niezależne białoruskie media publikują nagrania, na których widać duże grupy ludzi przy granicy z Polską.

Nagranie ze śmigłowca opublikowało też Ministerstwo Obrony Narodowej.

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował rano na Twitterze, że "w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego". Zakończyło się przed godziną 14.30.

Poza premierem Mateuszem Morawieckim brali w nim udział: wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch, a także przedstawiciele właściwych służb. Ponadto w spotkaniu udział brali szef MSZ Zbigniew Rau oraz wiceszef tego resortu Piotr Wawrzyk.

Zdjęcia z posiedzenia sztabu kryzysowego udostępniło na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

Po posiedzeniu w Ministerstwie Obrony Narodowej uczestnicy sztabu kryzysowego udali się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Rzecznik rządu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności

Rzecznik rządu przed godziną 13 mówił dziennikarzom, że mamy do czynienia z kolejnym elementem nacechowanym wojną hybrydową. Dodał, że do granicy zbliża się kilkaset osób, które de facto są przeprowadzane na terenie Białorusi przez osoby związane ze służbami białoruskimi. - To jest zorganizowana akcja, o której wiedzieliśmy z racji na to, jakie informacje otrzymały nasze służby - stwierdził.

Wskazał, że grupa kilkuset osób zmierza m.in. na przejście w Kuźnicy. - Część z nich próbowała się też przedostać w okolicach tego przejścia, natomiast Straż Graniczna powstrzymała część z tych osób, jeżeli chodzi o przekroczenie polskiej granicy - powiedział.

Mueller zapewnił, że w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej jest "odpowiednia liczba funkcjonariuszy" Straży Granicznej i wojska. - Ci funkcjonariusze będą wykonywali swoje obowiązki zgodnie z aktualnymi przepisami, czyli będą bronili polskiej granicy po to, aby nieuprawnione osoby z terenu Białorusi nie przedostały się na teren Polski - zapewnił.

Rzecznik rządu: mamy do czynienia z kolejnym elementem nacechowanym wojną hybrydową TVN24

- Apelujemy do wszystkich, którzy są na tych terenach o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach może dochodzić do prób nielegalnego przekraczania granicy - powiedział Mueller.

Mueller: może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czasu rozpoczęcia działań przez Białoruś

We wcześniejszej rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu zaznaczył, że "z informacji, które w tej chwili docierają do polskich służb, ale również z tego, co opinia publiczna może sama zaobserwować, chociażby z mediów społecznościowych, widzimy, że dzisiaj może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czas rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę". - Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do próby przekroczenia zorganizowanej grupy migrantów, która zmierza ku polskiej granicy również z pomocą funkcjonariuszy państwa białoruskiego - dodał.

Granica polsko-białoruska (Kopczany, 23.08.2021) Artur Reszko/PAP

Mueller zapewnił też, że Polska jest w ciągłym kontakcie z unijną agencją Frontex, która "na bieżąco wspomaga nasze działania w zakresie chociażby analityki, zdjęć satelitarnych oraz monitoringu granicy". - Natomiast realne działania obrony granic zawsze podejmują funkcjonariusze właściwych służb państwowych" - podkreślił.

Morawiecki: granica państwa jest świętością

W porannym wpisie w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki napisał, że "granica państwa polskiego to nie jest tylko linia na mapie". "Za nią przelewały krew pokolenia Polaków. Ta granica jest świętością. W obliczu zagrożenia strzeżenie granic powinno być czymś absolutnie oczywistym i być oparte o konsensus wszystkich sił politycznych" - dodał szef rządu.

Autor:pp/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP