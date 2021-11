Decyzja Turcji w sprawie sprzedaży biletów na Białoruś. Kumoch: Nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że przemytnicy znajdą inne drogi

To jest agresja Alaksandra Łukaszenki, a nie Turcji. Wiemy doskonale, że dopóki jest popyt na Bliskim Wschodzie na takie loty, to znajdą się i prywatne kompanie, i różnego typu reżimy, które będą pomagać, i ci ludzie będą przybywać - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Komentował w ten sposób decyzję Turcji o zakazie sprzedaży biletów na Białoruś dla obywateli trzech krajów.

W czwartek Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś. W efekcie linie Turkish Airlines nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli tych trzech państw, z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Z kolei białoruskie linie lotnicze Belavia poinformowały w piątek, że obywatele Iraku, Syrii i Jemenu, lecący z Turcji, od 12 listopada nie będą przyjmowani na pokład jej samolotów.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie wykluczają nałożenia sankcji na linie lotnicze, które dostarczają migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś, skąd następnie próbują oni przedostać się przez granice do UE. Komisja Europejska podała w czwartek, że UE będzie dążyć do umieszczenia na "czarnej liście" linii lotniczych, przewożących na Białoruś migrantów, którzy później próbują przekroczyć granicę UE. Rozmowy na temat sankcji będą prowadzone w poniedziałek na poziomie ministrów spraw zagranicznych oraz być może na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w formule wideokonferencji, o którego zwołanie wnioskował szef polskiego rządu.

Kumoch: to jest agresja Łukaszenki, a nie Turcji

W ocenie Kumocha turecka propozycja wydaje się być "racjonalna". - Jest do niej kilka pytań, na przykład co, jeżeli pojawią się nowe kierunki migracyjne, poza Syrią, Irakiem, Jemenem. Turecka strona sugeruje, że w takiej sytuacji lista może zostać rozszerzona - mówił minister.

- Powiedzmy sobie jasno, to jest agresja Łukaszenki, a nie Turcji. Ale nie jesteśmy naiwni, wiemy, że przemytnicy znajdą inne drogi, na przykład przez Moskwę - to już częściowo się odbywa, bo Turcja nie była głównym szlakiem. Wiemy doskonale, że dopóki jest popyt na Bliskim Wschodzie na takie loty, to znajdą się i prywatne kompanie, i różnego typu reżimy, które będą pomagać, i ci ludzie będą przybywać - zauważył Kumoch.