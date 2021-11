Rząd zwołuje sztab kryzysowy w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował na Twitterze, że "w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godz. 13 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego". W rozmowie z PAP rzecznik dodał, że "dzisiaj na granicy może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czasu rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę". We wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki napisał, że granica państwa polskiego "jest świętością".

W późniejszej rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu stwierdził, że "z informacji, które w tej chwili docierają do polskich służb, ale również z tego, co opinia publiczna może sama zaobserwować, chociażby z mediów społecznościowych, widzimy, że dzisiaj może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czas rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę". - Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do próby przekroczenia zorganizowanej grupy migrantów, która zmierza ku polskiej granicy również z pomocą funkcjonariuszy państwa białoruskiego - dodał.