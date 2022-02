Sytuacja na granicy z Białorusią. Premier: polska granica to jest świętość

- Polska granica to jest świętość - mówił na konferencji Morawiecki. - Ten, który nie potrafi obronić swojej granicy, jednocześnie też naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, nie jest szanowany przez innych i pokazuje swoją słabość - dodał. - Polska, Polacy należą do tych państw, tych narodów, które bronią swoich granic, bo ta granica jest też uświęcona krwią - krwią naszych przodków, dlatego jest ona naszą świętością - mówił szef rządu.

Premier: chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy wschodnią flankę NATO

Na briefingu prasowym w Kuźnicy szef rządu stwierdził, że "gdyby kilka miesięcy temu Polska wpuściła migrantów z Bliskiego Wschodu, dziś byłoby ich w naszym kraju nawet kilkaset tysięcy". Jego zdaniem "kompromitowałoby to Polskę przez to, że nasza granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób".

- Dziś widzimy także, że tamten atak był częścią dużej, zaplanowanej operacji, częścią ataku hybrydowego, częścią planu operacyjnego wypracowanego na Kremlu i w Mińsku. Przede wszystkim na Kremlu - ocenił premier. - Dobrze, że nastąpiło to przebudzenie, dobrze, że dzisiaj już wszyscy na Zachodzie widzą, że my, chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy także wschodnią flankę NATO - dodał.

Morawiecki podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Policji. - Cieszę się, że działamy dla ochrony polskich granic, bo polskie granice to nie jest tylko kontur na mapie, to jest coś dużo, dużo więcej - oświadczył szef rządu.

Premier: kilka lat temu UE próbowała przekonywać, by granice były otwarte

Premier: dzisiaj widzimy, że nasza suwerenność i niepodległość do pewnego stopnia jest zagrożona

Premier mówił, że dzisiaj musimy sobie przypomnieć o tym, że "prawdziwa polityka to niestety jest również dbałość o najtrudniejsze scenariusze". - Dbałość o to, żeby nie dochodziło do nieprzewidzianych zdarzeń. I to jest ta mroczna strona, która po stronie wschodniej - przede wszystkim - daje się odczuć - dodał.