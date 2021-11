MON publikuje kolejne nagranie. Opisuje: pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy

czytaj dalej

"Ja j***ę schodzicie na psy", "nara idioci", "jak nie zdążę tam, gdzie mam zdążyć to was k***a spalę" - to prawdziwe wiadomości, które podczas swojej pracy otrzymują pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Spółka opublikowała film w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na mowę nienawiści w sieci. Władze przewoźnika - z okazji Światowego Dnia Życzliwości - zachęcają też do życzliwości, bo "po drugiej stronie ekranu także jest człowiek".