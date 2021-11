Kryzysem w kryzys

Kiedy słuchałem jak ministrowie Kamiński i Błaszczak podnoszą zasługi polskiego wojska, policji i Straży Granicznej strzegących ofiarnie świętych granic Rzeczpospolitej, przypomniał mi się ten amerykański film sprzed blisko trzydziestu lat. W Polsce grany był pod tytułem "Fakty i akty", jednak w naszym kraju nie zrobił większego wrażania. Pewnie dlatego, że były to ciągle czasy politycznej niewinności i nikomu by nawet przez myśl nie przeszło, że możemy dla potrzeb wewnętrznych wywołać wojnę, wszystko jedno, fikcyjną czy prawdziwą.

Co innego dziś. Czasy słabości są za nami, politykę mamy na miarę regionalnego lidera, władza okrzepła, zyskała sprawczość i podmiotowość. Na naszych oczach mierzy się z co najmniej trzema kryzysami: inflacją, COVID-em i sporami z Unią Europejską, i w tych zmaganiach sięga po sposób stary i wypróbowany: odwracanie uwagi czyli przykrywanie kryzysu kryzysem.

Tydzień temu cytowałem komentatora brukselskiego portalu Politico, Jana Cieńskiego, Polaka z pochodzenia, jak wskazuje nazwisko, urodzonego w południowej Afryce, wykształconego w Wielkiej Brytanii i swego czasu korespondenta gazety "Financial Times" w Warszawie. Cieński napisał z brytyjska powściągliwością: "Pogotowie na granicy służy rządowi (…) i daje poręczny kij do bicia opozycji". Ani słowa o przykrywaniu kryzysu kryzysem, ani słowa o odwracaniu uwagi, ale wiadomo, o co chodzi. A ponieważ po pewnych wahaniach również Unia Europejska przyjęła do wiadomości, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest poważna, w Polsce, po raz pierwszy od kiedy w kraju rządzi PiS, pojawiło się coś w rodzaju zgody narodowej. Opozycja popiera stanowisko władzy, oczywiście z odpowiednimi zastrzeżeniami, natomiast wszyscy są zgodni, że trzeba się zjednoczyć w walce z imigrancką nawałą sprowokowaną przez Putina i Łukaszenkę. PiS także nawołuje do jedności, ale z tego, co robi wynika, że raczej woli bronić się sam i ogłasza, że nikt tego lepiej nie zrobi. Czyli normalna polityka, na którą polski naród daje się nabierać.