Jerzy Owsiak o sytuacji na granicy: musimy reagować, bo będziemy do końca świata i jeden dzień dłużej wstydzili się tego

Owsiak: musimy reagować, bo będziemy się wstydzili do końca świata i jeden dzień dłużej

Odnosząc się do braku możliwości pracy dziennikarzy przy granicy ze względu na obowiązujący na tym terenie stan wyjątkowy, zaapelował: - Dajmy sobie także my szansę, żebyśmy mieli ocenę tych zdarzeń poprzez to, że mamy wiele obrazów.

Punkt pomocy humanitarnej w Michałowie. Owsiak: pochylamy się nad osobą, która potrzebuje pomocy

Owsiak przekazał, że przybywający do punktu mogą liczyć na wielowarstwowe koce termiczne. - Zamówiliśmy ich tysiąc sztuk. One dają ci pierwsze ogrzewanie. To jest ten pierwszy moment, kiedy pochylamy się nad osobą, która potrzebuje pomocy, potrzebuję się napić, potrzebuje się ogrzać, która często jest na boso (...), trzeba jej opatrzyć rany i robią to wolontariusze - mówił.