Jakub Kumoch: Od 8 listopada trwa zmasowany atak na polską granicę. Alaksandr Łukaszenka go przegrał

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że "na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży służby odparły atak na granicę grupy 100 osób". Dodała, że do ataku doszło minionej doby. Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniósł się w sobotę w "Jeden na jeden" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

- Do tej pory żaden kraj graniczny nie próbował przepchnąć przez polską granicę kilkunastu tysięcy migrantów, którzy atakują nasze służby uzbrojeni w kamienie i pałki, czasem noże. Czy pan chciałby zwoływać NATO ze względu na ludzi uzbrojonych w kamienie, pałki, noże, dlatego, że stoją za nimi ludzie (Alaksandra) Łukaszenki? To jest nieco absurdalne - ocenił.

- Nie doszło do prowokacji zbrojnej. Gdyby do niej doszło, a tego się spodziewaliśmy, wówczas mogłoby to wyglądać groźnie. Wówczas można by mówić o tym, że potrzebne są konsultacje sojuszników - dodał.