Donald Tusk o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy: powinniśmy się zastanowić nad uruchomieniem artykułu 4 NATO

Do napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odniósł się w Gdańsku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak stwierdził, "to być może już czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4 NATO". Dotyczy on kwestii rozpoczęcia dyskusji pomiędzy członkami NATO w sytuacjach zagrożenia integralności terytorialnej któregokolwiek z nich. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią, odparł: "Nie wiem. Rozmawianie z opozycją jest trochę bezskuteczne".

Przy granicy polsko-białoruskiej "rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" - informował rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Przed godziną 11 polski resort obrony zamieścił nagranie ze śmigłowca, przedstawiające sytuację w pobliżu Kuźnicy w powiecie sokólskim. Miasto to należy do terenu objętego stanem wyjątkowym. Na nagraniu widać kordon funkcjonariuszy po stronie polskiej oraz setki migrantów po stronie białoruskiej, przy zasiekach granicznych.

Nagranie MON z okolic Kuźnicy Ministerstwo Obrony Narodowej

Na nagraniach udostępnianych wcześniej przez niezależne białoruskie media można było zobaczyć setki migrantów z plecakami i śpiworami, idących szosą w kierunku przejścia granicznego z Polską Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Towarzyszyli im uzbrojeni ludzie w mundurach.

Tusk: powinniśmy się zastanowić nad uruchomieniem artykułu 4 NATO

Do tej kwestii odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji w Gdańsku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Przyznał, że sytuacja na granicy bardzo go niepokoi. - Prawdziwym problemem jest to, że nikt z nas nie wie, co polski rząd zamierza z tym zrobić - stwierdził.

- Biorąc pod uwagę fakt, że w tę presję na naszej granicy, w organizowanie grup migrantów zaangażowane są białoruskie służby, to zagrożenie wydaje się poważniejsze, niż tylko wynikające z faktu nielegalnej migracji - powiedział. Dodał, że "bez wątpienia jesteśmy w przededniu zaostrzenia naszych relacji ze wschodnim sąsiadem, które i tak nie są dobre".

Donald Tusk o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy: powinniśmy się zastanowić nad uruchomieniem artykułu 4 NATO TVN24

- Jeżeli miałoby dojść do jakiś aktów przemocy, szczególnie przy wsparciu białoruskich funkcjonariuszy czy żołnierzy, to jest dokładnie ten moment, kiedy władza powinna natychmiast zacząć rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, w tym z opozycją. Prezydent ma instrumenty, takie jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To, co jest najważniejsze, to być może już czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4 NATO - stwierdził Tusk.

Artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego

Artykuł 4 Paktu Północnoatlantyckiego brzmi: "Strony będą konsultować się razem, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Terlecki o możliwości zwołania RBN: rozmawianie z opozycją jest trochę bezskuteczne

Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej "jest bardzo poważna". - Obserwujemy, co się stanie. Myślę, że to przedsmak kryzysu, jaki nas czeka na tej granicy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wszystko jest możliwe - dodał.

Pytany o możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odparł: "Nie wiem. Rozmawianie z opozycją jest trochę bezskuteczne". Na uwagę, że to jest "ten moment, kiedy trzeba rozmawiać", stwierdził: "Opozycja w kółko powtarza to samo i krytykuje wszystkie posunięcia rządu, zachowuje się całkowicie nieracjonalnie i niepoważnie".

Terlecki o możliwości zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego: rozmawianie z opozycją jest trochę bezskuteczne TVN24

- O czym z nią rozmawiać? - powiedział Terlecki do dziennikarzy. - O bezpieczeństwie Polski - odparł jeden z nich. - Gdyby się dało z kimś poważnym z opozycji rozmawiać, to z pewnością byśmy rozmawiali - odpowiedział szef klubu PiS.

