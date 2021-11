Czasowy zakaz przebywania w obszarze przygranicznym, kary za jego łamanie. Projekt ustawy o ochronie granicy

Po zakończeniu stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią sytuację regulować ma znowelizowana ustawa o ochronie granicy państwowej, do której nieoficjalnie dotarła redakcja TVN24. Zakłada on między innymi możliwość wprowadzenia czasowego zakazu przebywania w określonym obszarze strefy nadgranicznej. Zakaz taki ma być wprowadzany w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra spraw wewnętrznych. Za jego łamanie przewidziana ma być kara aresztu lub grzywny. Projekt jest na etapie konsultacji. Jego ostateczny kształt może ulec zmianie.

Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie przygranicznym z Białorusią do końca listopada. Po jego zakończeniu sytuację będzie regulować ustawa o ochronie granicy państwowej ze zmianami przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych. Projekt, do którego nieoficjalnie dotarł TVN24, jest obecnie na etapie konsultacji i jego treść może ulec zmianie. O prowadzonych pracach nad nowelizacją ustawy mówił w ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Po zakończeniu stanu wyjątkowego - który z końcem miesiąca wygaśnie - wprowadzimy nowelizację ustawy, która de facto przedłuży to, co jest w chwili obecnej, ale w sposób elastyczny, z uwzględnieniem różnego typu uwag - zapowiedział.