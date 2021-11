Sytuacja na granicy z Białorusią. Konferencja premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej

czytaj dalej

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że jeśli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nie spełni ich żądań, rozpoczną formalny spór z rządem. To może być pierwszy krok do zorganizowania strajku. - Wzmacniamy nasze działania i zachęcamy do tego pozostałe centrale związkowe - komentuje Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.