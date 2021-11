Sytuacja na granicy z Białorusią. Bartłomiej Sienkiewicz: w takim kryzysie trzeba mieć jak najwięcej przyjaciół przy sobie

Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz komentował w "Kropce nad i" kryzys przy granicy polsko-białoruskiej i związane z nim nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Zastanawiał się, dlaczego Polska nie wystąpiła do NATO w trybie artykułu 4. - Tam się wtedy uruchamiają procedury. One oznaczają, że NATO ma swoją zdolność niezależnej oceny - powiedział.

Sienkiewicz o artykule 4. Paktu Północnoatlantyckiego: NATO ma swoją zdolność niezależnej oceny

Według Sienkiewicza, "to, co nad tą dyskusją się unosi, to jest z jednej strony bezradność i twierdzenie, że to może trwać bardzo długo, czyli właściwie nie poradzimy sobie z tym, a z drugiej strony robienie wszystkiego, żeby nie dostać żadnej pomocy zewnętrznej, żeby nikt obcy nie obserwował działań PiS-u nad granicą". - To nie budzi zaufania - podkreślił.