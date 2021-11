Straż Graniczna: grupa bardzo agresywnych cudzoziemców siłowo próbowała wedrzeć się do Polski

W sobotę grupa cudzoziemców, przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie, próbowała siłowo wedrzeć się do Polski - napisała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Poinformowano również o 208 próbach nielegalnego przekroczenia granicy.

Straż Graniczna poinformowała w niedzielę rano, że "na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok. 100 bardzo agresywnych cudzoziemców, przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie, siłowo próbowała wedrzeć się do Polski" w sobotę. "Służby zapobiegły sforsowaniu granicy" - dodano we wpisie na Twitterze.