Żaryn: Udało się zidentyfikować człowieka obecnego podczas szturmu na granicę. To generał major Podliniew

czytaj dalej

Wiceminister sportu Łukasz Mejza zawnioskował o bezpłatny urlop w resorcie oraz wystąpił do marszałek Sejmu "o urlop z wykonywania obowiązków poselskich". Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic pytała z mównicy sejmowej, "czy jest z nami Mejza czy go nie ma?". Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk na pytanie reportera TVN24, czy wyobraża sobie powrót Mejzy do resortu, odparł: - Jeżeli służby stwierdzą, że nie zrobił nic złego, to dlaczego nie?