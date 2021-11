Reuters rozmawiał z migrantami o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej

Youssef Atallah, migrant z Syrii, bał się, że umrze w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Był mróz, a on nie miał ani jedzenia, ani wody. Na dodatek z trudem oddychał, bo nos złamał mu białoruski żołnierz. Teraz przebywa w ośrodku w Białymstoku. Z Atallahem i innymi migrantami rozmawiała agencja Reutera.

Youssef Atallah, który przebywa w ośrodku dla migrantów w Białymstoku, powiedział, że był jednym z wielu migrantów uwięzionych na granicy. Polscy strażnicy przepchnęli go z powrotem na Białoruś, a tam zablokowali białoruscy funkcjonariusze. Ci sami, którzy wcześniej pomogli mu wejść na terytorium Polski.

- Powiedzieliśmy im, że chcemy wrócić do Mińska i nie chcemy kontynuować tej podróży - mówił. - Usłyszeliśmy, że to niemożliwe, że do Mińska nie ma powrotu - powiedział. Wspomniał, że miał problemy z oddychaniem, bo jeden z białoruskich żołnierzy złamał mu nos.