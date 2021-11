Prezes PCPM o pomocy dla migrantów: naszym zadaniem jest niedopuszczenie, aby te osoby umierały w lasach Podlasia

Dla dobrego wizerunku Polski bardzo ważne jest zapewnienie, aby osoby, które znajdują się na polskim terytorium, miały zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, medycznej, ratunkowej - mówił w TVN24 Wojciech Wilk, szef Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, który pełni dyżur przy granicy. - Ludzie nocują w lasach czasami przez wiele tygodni. To już są przypadki wycieńczenia, wychłodzenia. Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek, niezależnie czy przekroczył granicę legalnie czy nie, na polskiej ziemi umierał - zaznaczył.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolną do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin.

"Były przypadki zagrażające życiu"

O pracy zespołu opowiedział na antenie TVN24 prezes PCPM Wojciech Wilk. Uczulał, że "nie możemy być obojętni wobec tego, co dzieje się na granicy". - Niestety nie jesteśmy dopuszczeni do strefy stanu wyjątkowego, ale z drugiej strony jest to strefa na razie stosunkowo wąska. To kilka kilometrów od granicy, natomiast osoby potrzebujące pomocy są znajdowane bardzo często w odległości 20-30 kilometrów od granicy - powiedział.