Rzecznik rządu: w pobliżu polskiej granicy jest od 3 do 4 tysięcy migrantów

Rzecznik rządu o licznych prowokacjach ze strony służb białoruskich

Rzecznik rządu mówił, że "na wschodniej granicy Polski dochodzi do licznych prowokacji ze strony służb białoruskich". - Włącznie z takimi sytuacjami jak mierzenie z broni do naszych funkcjonariuszy, oddawanie tak zwanych ślepych strzałów. Oczywiście ten funkcjonariusz po naszej stronie nie może sobie do końca zdawać sprawę, czy to będzie ślepy strzał, czy strzał prawdziwy, ale również z sytuacjami oddawania już strzałów rzeczywistych w powietrze - dodał.