Syryjska rodzina znalazła schronienie w mieszkaniu w Michałowie

Sześcioosobowa rodzina cudzoziemców, która w niedzielę zgubiła się po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej, została przeniesiona do mieszkania Fundacji Mała Ojczyzna w Michałowie. - Wszyscy się czują dobrze, a będziemy się czuli jeszcze lepiej, jak zajedziemy do mieszkania - powiedziała Maria Bożena Ancipiuk, radna gminy Michałowo, która pytana była o stan zdrowia rodziny.

Po kilku godzinach ratownicy z Grupy Granica odnaleźli wszystkie dzieci. Były one rozproszone, nawet w odległości pięciu kilometrów od rodziców, ale udało się całą rodzinę połączyć. Po tym nastąpiło zgłoszenie do Straży Granicznej o to, by przejęła rodzinę, z uwzględnieniem, że chce ona zostać w Polsce.