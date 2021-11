Ranny policjant, żołnierz i strażniczka graniczna. Od kamieni rzucanych przez migrantów

czytaj dalej

On był strażnikiem miejskim, ona pracownicą socjalną w Bielsku Białej. Gdy była w szóstym miesiącu ciąży, zabił ją w ich mieszkaniu i wywiózł do lasu. Ciało znalazł spacerowicz. Okazało się potem, że przebieg przestępstwa został zarejestrowany na nagraniu audio. Sąd skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, bo uznał, że nie było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura zapowiada apelację, podtrzymując wniosek o dożywocie.