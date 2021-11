Przy granicy "mogą się pojawić kolejne grupy z Mińska". Żaryn: spodziewamy się niespokojnego dnia

czytaj dalej

Wojska Obrony Terytorialnej opublikowały w mediach społecznościowych kolejne zdjęcia i nagranie z granicy polsko-białoruskiej, gdzie w związku z próbą siłowego przekroczenia granicy przez migrantów doszło do zaognienia sytuacji. Terytorialsi we wtorek rano udostępnili nagranie z drona, na których uchwycono, co dzieje się przy granicy. "Nasze bezzałogowce na posterunku" – napisali na Twitterze.