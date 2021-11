Ryszard Terlecki: niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy na tereny przygraniczne

Myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy do obszaru przygranicznego. Przypuszczam, że to będą ogólnopolskie stacje telewizyjne, a nie lokalne - powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przekazał, że ustawa dotycząca między innymi dostępu mediów do terenów przygranicznych trafi do Sejmu najwcześniej w środę.

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny, wywołany przez władze w Mińsku i wspierany przez Moskwę. Reżim Alaksandra Łukaszenki oskarżany jest o prowadzenie wojny hybrydowej. Przy granicy obowiązuje stan wyjątkowy. Wzrost napięcia nastąpił w drugim tygodniu listopada, kiedy duża grupa migrantów - doprowadzona do granicy przez białoruskie służby - podjęła próby siłowego przekroczenia granicy. Te co jakiś czas się powtarzają. Granicy w województwie podlaskim strzeże prawie 20 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Granica polsko-białoruska. Terlecki: mamy nadzieję, że przyjmiemy projekt uchwały

Dostęp mediów do terenów przygranicznych

Szef klubu PiS mówił także, że ustawa, która rozwiązywałaby sprawę dostępu mediów do terenów przygranicznych "jest przygotowywana". Przekazał, że najwcześniej trafi ona do Sejmu w środę.

Został zapytany, czy Polska nie popełniła błędu, nie wpuszczając dziennikarzy do strefy stanu wyjątkowego. - Na razie jeszcze nie popełniła żadnego błędu, na razie trwa jeszcze stan wyjątkowy, on się kończy. A jak się skończy, to niezbędne będą nowe regulacje. Rząd w tej chwili nie myśli o przedłużeniu stanu wyjątkowego, raczej o pewnym uporządkowaniu sprawy dostępu mediów do granicy, do tego obszaru przygranicznego - zaznaczył.