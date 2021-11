Kryzys na granicy. Lewica twierdzi, że ma "receptę na naprawienie problemu". Przedstawi ją w Sejmie

We wtorek po południu na specjalnym posiedzeniu zbierze się Sejm, który będzie obradował w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Tomasz Trela z Lewicy zapowiedział, że jego ugrupowanie przedstawi na nim "receptę na naprawienie problemu". Adam Szłapka z Nowoczesnej zarzucał rządzącym, że nie chcą korzystać z "narzędzi do zbudowania narodowej zgody".

Szłapka: narzędzia do zbudowania narodowej zgody są, ale rządzący z nich nie korzystają

Jego zdaniem "na rękę rządzącym jest to, żeby prowokować, podsycać konflikt w tej sprawie, bo oni na tym zyskują politycznie". - To jest dramat naszego bezpieczeństwa - stwierdził.

Trela: Lewica przedstawi dzisiaj receptę na naprawienie problemu

Tomasz Trela z Lewicy powiedział, że "stan wyjątkowy Kaczyńskiego nie doprowadził do niczego, poza tym, że jest wielkie zamieszanie, jeszcze gorzej niż było dwa miesiące temu". - Trzeba to naprawić. My dzisiaj po 16 przedstawimy receptę. To racjonalne, rozsądne podejście do problemu - zapowiedział.