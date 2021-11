Senackie poprawki do ustawy o ochronie granicy. "Jeśli rząd kwestionuje, strzela sobie w stopę"

Senat przyjął w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Senat zaproponował między innymi poprawkę, która zakłada, że zakaz wstępu do strefy przygranicznej nie obejmie dziennikarzy. - Jeśli w Sejmie poprawka zostanie odrzucona, to rząd strzeli sobie w stopę. W przestrzeni informacyjnej dominuje propaganda Łukaszenki i Putina - mówił senator Bogdan Klich (KO). Wojciech Skurkiewicz (PiS) wyraził nadzieję, że poprawki zostaną odrzucone.

Klich: jeśli rząd kwestionuje tę poprawkę, strzela sobie w stopę

- Wprowadzamy takie poprawki, by być zgodnymi z własnym sumieniem - mówił Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem jeśli rząd "kwestionuje" poprawkę dotyczącą obecności dziennikarzy, to "strzela sobie w stopę". - A strzelając sobie w stopę, strzela wszystkim Polakom. W ten sposób w przestrzeni informacyjnej dominuje propaganda Łukaszenki i Putina - podkreślił.

Grodzki: ta poprawka jest z korzyścią dla naszego kraju

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że "ochrona granicy to jest rzecz święta, niepodlegająca dyskusji i nie podlegała dyskusji w Senacie". - Ale z drugiej strony jest to, co działa na naszą skodę, na szkodę Polski. Sami się skazaliśmy na relację mediów białoruskich, na to, że media międzynarodowe mają dostęp do granicy od strony białoruskiej, co implikuje tworzenie złego wizerunku Polski - skomentował.