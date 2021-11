"Deeskalacja" działań na granicy. Generał Leszek Elas i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentują

Wcześniej Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej, wystosował pismo do swojego białoruskiego odpowiednika, w którym zażądał usunięcia migrantów z rejonu przejścia w Kuźnicy do końca tygodnia . Jeśli tak się nie stanie - dodał - "Polska będzie zmuszona do wstrzymania towarowego ruchu kolejowego przez przejście graniczne w Kuźnicy".

Generał Elas: okazało się, że Białorusini mają jednak jakieś słabe punkty

Generał Elas mówił, że "mamy do czynienia nie z żadnym naturalnym zjawiskiem, tylko ze zjawiskiem sztucznym, wykreowanym przez działania polityczne". - Stąd tak naprawdę żadne racjonalne analizy mogą się tu nie sprawdzić, ponieważ, brutalnie mówiąc, tak naprawdę zależy to od tego, co przyjdzie Łukaszence do głowy - mówił dalej były komendant główny Straży Granicznej.