13-letnia migrantka głoduje na znak protestu przeciwko warunkom w ośrodkach dla uchodźców

13-letnia migrantka z Iraku głoduje na znak protestu. Chce zwrócić uwagę na warunki w ośrodkach dla uchodźców. Sama przebywa w takiej placówce w Białej Podlaskiej. To więzienie, a nie ośrodek - mówi nie tylko ona. Dziewczynka przeniesiona została do szpitala psychiatrycznego, karmiona jest sondą i pilnowana przez Straż Graniczną. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kończy przygotowywać raport na temat tych ośrodków. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Dziewczynka odmówiła przyjmowania posiłków i płynów, czyli nie przyjmowała nic do ust, co stanowiło zagrożenie dla jej życia – mówi Monika Wanke-Rytt, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- To jest więzienie. To nie jest ośrodek, to nie jest zamknięty ośrodek, to jest więzienie. Więzienie dla dzieci, dla rodziców, dla wszystkich ludzi tutaj, wszystkich uchodźców – mówi 17-letnia Zainab.