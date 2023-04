Prezydent Duda: za ataki na polsko-białoruską granicę był odpowiedzialny reżim w Mińsku, mamy dokumenty

Mamy dokumenty i materiały wideo na to, że za ataki na polsko-białoruską granicę jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainie były odpowiedzialne białoruskie służby - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Nazywamy go atakiem hybrydowym nie bez przyczyny - dodał.

- Zagrożeń takich jest bardzo wiele potencjalnych. Myśmy się o tym przekonali na przestrzeni ostatnich lat. Proszę pamiętać to, co działo się na polsko-białoruskiej granicy przed rozpoczęciem jeszcze rosyjskiej agresji na Ukrainę , czyli ten atak hybrydowy na naszą granicę - powiedział prezydent. - Nazywamy go atakiem hybrydowym nie bez przyczyny - dodał.

Wskazał, że mówimy o sytuacji, w której "funkcjonariusze służb pchają na granicę migrantów i w jakimś sensie nie tylko nakłaniają, ale wręcz zmuszają ich do atakowania tej granicy", do "przechodzenia przez granicę w nielegalnych miejscach, do łamania prawa", a nie do przekraczania granicy na przejściach granicznych, "jak to się dzieje w cywilizowanych warunkach zgodnie z prawem".