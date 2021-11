CNN: kryzys na granicy polsko-białoruskiej pomógł polskim władzom odwrócić uwagę od niewygodnych kwestii

CNN opublikował w niedzielę artykuł na temat sytuacji związanej z kryzysem na granicy Polski z Białorusią. Zawarł w nim tezę, że pomógł on polskiemu rządowi "odwrócić uwagę od szeregu niewygodnych kwestii".

Grupa migrantów w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach. Służby białoruskie skierowały ich do odległego o kilkaset metrów centrum transportowo-logistycznego PAP/Straż Graniczna

Zdaniem Burasa z kolei, rosnąca inflacja przysparza wielu osobom w Polsce problemów finansowych, a sondaże wskazują, że poparcie dla rządu spadło w ostatnich tygodniach. "Nie chcę bagatelizować sytuacji, bo to ryzykowna, poważna, dość trudna sytuacja polityczna, ponieważ wiąże się z konfliktem bezpieczeństwa i kryzysem humanitarnym, ale jest tu też oczywiście próba politycznego wykorzystania tego kryzysu" - powiedział.

Dziennikarze tylko po stronie białoruskiej

CNN pisze też, że "Warszawa starała się ukryć kryzys, blokując polską stronę granicy dla dziennikarzy, pracowników pomocy i lekarzy" wprowadzając i później przedłużając stan wyjątkowy, który obejmuje 183 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a został początkowo wprowadzony na 30 dni od 2 września, ale 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie go o 60 dni.

"To nie zawsze działało na korzyść polskiego rządu: niektóre z najbardziej przekonujących obrazów kryzysu, takie jak na przykład polskie siły graniczne używające armatek wodnych wobec zdesperowanych migrantów, zostały uchwycone po białoruskiej stronie granicy, gdzie mogli działać międzynarodowi dziennikarze" - pisze CNN, dodając przy tym, że rząd stara się uchwalić nowe przepisy , które miałyby zastosowanie po wygaśnięciu stanu wyjątkowego w kolejnym miesiącu.

Komisja Europejska wyraża solidarność z Polską

"Kryzys zmusił także Unię Europejską do mobilizacji na rzecz Polski w momencie coraz bardziej zaciekłego sporu między Komisją Europejską a Polską o praworządność i niezależność sądownictwa" - uważa CNN.

Jak powiedział amerykańskiemu portalowi Piotr Buras, posłowie PiS otwarcie wyrazili nadzieję, że Komisja Europejska "wykaże większe zrozumienie dla Polski i zastosuje lżejsze podejście do kwestii praworządności z powodu kryzysu na granicy". Niemniej jednak - dodał - sytuacja polityczna jest "bardzo niestabilna", a polski rząd ryzykuje, że zostanie osaczony przez swoją bezwzględną retorykę dotyczącą bezpieczeństwa granic i nie będzie w stanie się wycofać.

Co po kryzysie?

Dempsey oceniła, że jeśli kryzys osłabnie - przez to, że migranci wrócą do swoich ojczyzn lub nie będą już przebywać na granicy - zakres, w jakim polski rząd będzie nadal czerpał korzyści z "nacjonalistycznego zapału", jaki wzbudził, będzie częściowo zależeć od tego, jak skuteczna jest opozycja.

Położone kilkaset metrów od polsko-białoruskiej granicy centrum transportowo-logistyczne. Służby białoruskie skierowały do niego migrantów PAP/Straż Graniczna

Wskazała, że innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są te osoby w Polsce, które nie podzielają pragnienia rządu, aby trzymać migrantów z daleka. "Nie wolno nam zapominać, że istnieją ruchy społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe oraz porządni ludzie, którzy chcą, aby ci migranci byli właściwie traktowani, chcą dostępu do granicy, aby im pomóc" - powiedziała. Jej zdaniem "jeśli kryzys osłabnie, bez wątpienia Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało podtrzymać nacjonalistyczny zapał, ale nie da się go utrzymać".

Migranci "oczywistymi przegranymi"

"Oczywistymi przegranymi w tym kryzysie są migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, którzy płacili przemytnikom duże sumy za fałszywą obietnicę łatwego nielegalnego przedostania się do Polski i podróżowania w głąb Europy w poszukiwaniu lepszego życia" - ocenia CNN. Zwraca uwagę, że kilka osób "zmarło z zimna w mroźnych lasach wzdłuż granicy z Białorusią". "Inni zdecydowali się wrócić do domu, nie zyskując nic poza długiem. Samolot ewakuacyjny Iraqi Airways wyleciał w czwartek z Mińska, przewożąc ponad 400 Irakijczyków z powrotem do Irbilu i Bagdadu" - czytamy dalej.