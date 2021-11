"Pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie". MON pokazuje nagranie z białoruskim funkcjonariuszem

W poniedziałek przy przejściu granicznym w Kuźnicy, po stronie białoruskiej, zaczęły się zbierać grupy setek migrantów. MSWiA opisało, że "przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy". Przy przejściu powstało obozowisko. Na miejscu od tego czasu nie doszło do poważnych incydentów.

We wtorek rano resort obrony narodowej opublikował w internecie nagranie, które ma przedstawiać sytuację z nocy. Wyjaśniono w komentarzu do filmu pokazanego na Twitterze, że widzimy na nim białoruskie służby, które niszczą ogrodzenie graniczne "by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy". Nie uściślono, gdzie miało miejsce takie zdarzenie ani kiedy dokładnie doszło do nagranej sytuacji.