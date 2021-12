Kryzys na granicy. Nie żyje znaleziona w lesie Kurdyjka, która poroniła w 27. tygodniu ciąży

Rodzina z Iraku została znaleziona przez Straż Graniczną przy granicy polsko-białoruskiej w listopadzie. Kobieta była w 27. tygodniu ciąży, trafiła do szpitala, gdzie poroniła . Towarzyszyli jej mąż i piątka dzieci, którzy trafili do placówki Fundacji Dialog, gdzie nadal przebywają.

Straż Graniczna o opiece psychologicznej dla męża i piątki dzieci zmarłej

- Mąż był przywożony do swojej żony do szpitala. Rodzina miała możliwość pożegnania się ze swoją mamą i żoną. Te osoby w ramach pomocy instytucjonalnej zostały przekazane Fundacji Dialog, jest to ośrodek otwarty, gdzie osoby te oczekiwały na to, co się wydarzy. Z informacji jakie posiadam, chcą oni wrócić do Iraku. Będzie prowadzone postępowanie administracyjne w tej sprawie - stwierdziła Zdanowicz.